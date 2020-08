LEGGI ANCHE

Pregiudicati romani in vacanza a Ischia che scappano senza pagare il conto, locali della movida multati per mancato rispetto dei divieti anti covid19, e a Forio il sindaco invia i vigili urbani sui lidi pubblici per evitare l'assalto indiscriminato da parte dei bagnanti disperatamente impegnati nella ricerca di un posto al sole ed anche al mare. In serata, poi, maxirissa nel centro di Ischia sedata dalle forze dell'ordine a colpi di identificazioni e denunce. Agosto si presenta così: all'insegna del pienone e con tanti disagi e problemi amplificati dal desiderio collettivo di rimuovere le preoccupazioni e le paure causate dall'emergenza virus. Nonostante tutti gli appelli alla responsabilità, arenili liberi, piazze e luoghi della movida notturna vengono presi letteralmente d'assalto da folle di vacanzieri che non rispettano nessuna regola di distanziamento e nessun obbligo di indossare mascherine.Dopo settimane di segnalazioni, proteste e denunce, finalmente nella mattinata di ieri il sindaco di Forio Francesco Del Deo ha ordinato i controlli dei vigili urbani sugli arenili pubblici, che adesso diventeranno più frequenti. Carabinieri e polizia hanno invece concentrato la loro azione nei luoghi della movida notturna. I militari della compagnia di Ischia al comando del capitano, nel corso di controlli alla Riva Destra, hanno elevato 4 sanzioni amministrative da 1000 euro nei confronti dei titolari di esercizi di intrattenimento, a causa del mancato rispetto della normativa sul distanziamento. Una goccia nel mare delle inosservanze che caratterizzano questa fase, durante la quale i gestori dei locali sembrano disposti a rischiare pur di non rinunciare ad assembramenti di clienti che continuano a consumare bibite ed alcolici.Beccati dai carabinieri proprietari di autovetture che circolavano sull'isola in spregio al divieto di sbarco. E controlli sono scattati anche a Forio, dove sono stati denunciate dalla polizia, 6 persone residenti a Roma i quali, presso la Terrazza di Venere alla spiaggia della Chiaia non hanno pagato il conto ed al termine di una infuocata discussione, hanno anche aggredito a pugni uno dei presentii. È stato però grazie ad un identikit che gli uomini del commissariato di Ischia diretti dal vicequestore, sono riusciti a individuarli a Panza, presso l'hotel Torre Sant'Angelo. Gli uomini sono poi risultati essere tutti e sei pregiudicati. La polizia ha controllato circa 285 persone, 70 auto e 40 moto, istituendo ben 20 posti di blocco. Delle 285 persone controllate dagli agenti del Commissariato di Ischia, 57 sono i pregiudicati, mentre delle 279 persone identificate dai carabinieri, almeno 60 avevano precedenti penali.