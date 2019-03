Napoli, 19enne accoltellato a Chiaia: «Io mai più ai baretti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Marzo 2019, 07:00

Lame, vodka e sangue. Torna il peggio della movida napoletana, con tanto di risse e coltelli. Ancora una volta a Chiaia. E il bilancio è drammatico: un ragazzo ferito e due aggressori ancora in libertà. Potrebbero tuttavia avere le ore contate i giovani che l'altra notte - intorno alle tre della notte in vico Satriano - hanno aggredito il 19enne J.I., residente a Scisciano, facendolo finire in ospedale. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di decine e decine di giovani terrorizzati. Per il ragazzo ferito parlano i genitori: «Siamo ancora sotto choc - spiegano al Mattino - ma una cosa è certa: nostro figlio ci ha detto che non tornerà più nella zona dei baretti».