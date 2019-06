Venerdì 21 Giugno 2019, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade l’aggravante del fine mafioso per i tre fratelli Esposito, arrestati nel 2018 per un caso di intestazione fittizia con l’aggravante di aver agevolato il clan Contini. Amici di molti ex calciatori del Napoli, gestori di locali pubblici e discoteche, titolari di aziende nel mondo dei giocattoli per bambini, i fratelli Esposito erano stati ritenuti la testa di ponte della camorra di secondigliano nel centro di Napoli. Così non è, sembra di capire, alla luce del pronunciamento della Cassazione, che ha accolto il lavoro difensivo dei penalisti Franco Coppi, Domenico Dello Iacono, Roberto Saccomanno. Si attendono ora gli esiti del processo nato dalle indagini della Dda di Napoli.