Movida a Napoli, controlli nel centro storico e al Vomero

La polizia municipale, ha effettuato una serie di controlli in orari serali e notturni nel primo giorno del fine settimana, a presidio dei principali luoghi della movida cittadina, intensificando le verifiche su strada e nei confronti delle attività commerciali e di somministrazione. I controlli della polizia locale hanno interessato 183 esercizi, dei quali 7 sanzionati tra vicoletto Belledonne e Via Ferrigni, perché aperti al pubblico oltre l’orario massimo previsto dall’Ordinanza Sindacale n°59/2022.

In un caso è stato elevato un ulteriore verbale, in Vico Belledonne, perché un’attività che aveva chiuso regolarmente nel rispetto degli orari stabiliti in ordinanza, ha poi riaperto prima delle ore 5:00 del mattino in violazione di quanto stabilito. I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’alba per verificare che nessun altra attività riaprisse prima delle ore 5.00 del mattino seguente. Nel corso di queste attività la municipale ha accertato e verbalizzato diverse violazioni per l’occupazione abusiva di suolo pubblico e per l’errato conferimento dei rifiuti: 12 esercizi del centro storico e del Vomero sono stati contravvenzionati per l’occupazione illecita della pubblica via; 13 verbali sono stati elevati negli stessi quartieri per irregolarità nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti. In un caso si è proceduto a carico di un cittadino che depositava i suoi sacchetti al di fuori degli orari consentiti e senza differenziare. 2 attività del Vomero sono state sanzionate per l’esercizio dell’ attività in assenza di autorizzazione ed in altri 2 casi perché esponevano tabelle pubblicitarie abusive.

Per il disturbo della quiete e del riposo in orario notturno sono stati sanzionati 4 bar dell’area pedonale di via Scarlatti per la diffusione di musica non autorizzata ed udibile all’esterno dei locali; un ristorante in via Petronio ed un bar di piazza Dante perché risultati privi di nulla osta di impatto acustico benchè diffondevano musica . Un ristorante di via Calabritto, invece, è stato controllato e sanzionato dal personale dell’Unità Operativa di Chiaia perché aveva organizzato una festa con Dj set senza la licenza prevista per il pubblico spettacolo. Nella circostanza si è provveduto ad interrompere l’intrattenimento musicale. Sono stati effettuati inoltre verbali e sequestri anche nei confronti di 3 ambulanti abusivi, sorpresi a vendere merce tra via Luca Giordano e via Scarlatti. Numerosi infine i controlli di polizia stradale effettuati dagli agenti in tutte le strade cittadine: 187 i verbali elevati – tra Fuorigrotta, Vomero, Chiaia e centro storico – con il sequestro di 5 vetture circolanti senza la copertura assicurativa e la rimozione di 55 veicoli per sosta irregolare.