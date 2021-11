La polizia locale ha intensificato le attività di controllo delle norme che regolano la movida cittadina accertando violazioni al codice della strada e al rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Dall lungomare alle aree di Chiaia, dal Centro Storico al Vomero sono stati effettuati 70 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali e pizzerie; elevati 18 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati effettuati 132 controlli ed elevati 123 verbali oltre alla rimozione di 37 veicoli con i carri gru. Gli agenti della municipale hanno effettuato inoltre 122 controlli per la normativa anti-covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 10 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Infine nelle zone maggiormente frequentate dai giovani sono stati monitorati i locali pubblici e i distributori automatici per evitare la vendita e l'uso delle bevande alcoliche da parte dei minori.

L’attività della polizia locale è stata svolta con un particolare impegno nonostante l'impiego di diverse unità per tutta la notte a tutela della cittadinanza per circostanze legate al maltempo che sta interessando la città e che ha prodotto buche, sprofondamenti, caduta calcinacci e problemi alle alberature.