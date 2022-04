Movida a Napoli, raffica di controlli nella nottte a locali e trasporto urbano

La polizia municipale di Napoli ha effettuati controlli nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo, controllando 53 attività e dai controlli sono scaturiti tre verbali nella zona di Chiaia in vicoletto Belledonne per il mancato rispetto dell'orario di chiusura. Venivano poi effettuati controlli in pattugliamento fino all'alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 5, come previsto in ordinanza. I controlli di polizia amministrativa si sono concentrati sul trasporto pubblico non di linea e sulle strutture ricettive turistiche al fine di contrastare l'abusivismo in questi settori.

Nella zona di Chiaia in via Partenope veniva sanzionato e sottoposto a fermo amministrativo per due mesi un veicolo a noleggio con conducente del Comune di Sirignano, senza foglio di servizio al seguito. In via San Carlo e piazza Vittoria venivano controllati e sanzionati due taxi per aver omesso la revisione periodica e presso la stazione centrale di piazza Garibaldi venivano sanzionati sei tassisti per omessa revisione periodica, mancato rispetto dell'ordine della fila, prelievo di passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio taxi e in due casi alla stazione centrale e presso l'aeroporto di Capodichino risultava necessario ritirare le licenze con segnalazione agli uffici comunali competenti per il mancato rispetto del turno di servizio.

In via Toledo, in seguito ai controlli alle strutture ricettive, veniva individuato un affittacamere che utilizzava un numero superiore di posti letto rispetto a quanto autorizzato, il titolare sanzionato per 666 euro veniva denunciato alla autorità giudiziaria per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati effettuati 66 controlli ed elevati 26 verbali oltre al sequestro di quattro veicoli nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.