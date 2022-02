Movida Napoli, i controlli dei vigili: uno solo verbale nel centro storico

Novantotto controlli nelle strade della movida per far rispettare l'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, un solo verbale in via San Sebastiano a Napoli per l'apertura del locale oltre l'orario consentito. Monitoraggio da parte della polizia municipale anche a Chiaia, nel centro storico, al Vomero e a Fuorigrotta, portati avanti fino all'alba.

Bar, locali, pizzerie e attività imprenditoriali al centro delle sanzioni per le altre violazioni che si verificano nei fine settimana relative al codice della strada e al rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. In particolare, sono stati elevati 13 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la errata gestione dei rifiuti. Effettuati 209 controlli per la normativa anti-Covid rivolta ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali e 3 verbali per il mancato controllo e il possesso del green pass e per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.

Sul fronte delle verifiche al codice della strada: 113 i controlli effettuati, 58 i verbali. Inoltre, durante i controlli, gli agenti al corso Umberto e in piazza Garibaldi, impegnati alla repressione del fenomeno dei venditori abusivi, hanno effettuato il sequestro di 2500 cd-dvd contraffatti e 55 paia di scarpe, tutte false griffe.