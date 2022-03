Movida a Napoli, 14enne accoltellato davanti al McDonald's da un coetaneo

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a una gamba ieri sera a Napoli, davanti all'ingresso del McDonald's di piazza Madonna dell'arco nel quartiere Miano.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Napoli Secondigliano, intervenuti sul posto, il ragazzo sarebbe stato ferito davanti all'ingresso del fast food da un suo coetaneo con un fendente alla coscia sinistra dopo una lite.

Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cto, dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del fatto e per individuare l'aggressore.

