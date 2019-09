Droga, parcheggiatori e lavoro nero nei pub: blitz nei luoghi della movida a Napoli

Lunedì 16 Settembre 2019, 12:51

Nel fine settimana controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia Napoli Centro, nucleo radiomobile di Napoli, reggimento Campania e gruppo per la tutela del lavoro di Napoli.In via Due Porte a Toledo arrestato per spaccio Arturo Russo, uno studente 18enne: vendeva marijuana a 2 giovani di cui un minorenne. In via Roledo, in un negozio di abbigliamento, è stato arrestato per rapina un 29enne di origine georgiana, Beka Benize, in italia senza fissa dimora: sorpreso dall’addetto alla sicurezza mentre rubava degli indumenti, lo ha minacciato con una siringa per garantirsi la fuga, ma è stato bloccato.Nella zona del Molosiglio i carabinieri hanno scoperto, in una tabaccheria, personale impiegato a nero. Il titolare è stato denunciato. Ancora lavoratori a nero in un pub poco lontano: la titolare è stata denunciata e sanzionata per 9mila euro; anche in questo caso i carabinieri hanno sospeso l’attività. Preso, infine, un parcheggiatore abusivo alla Riviera di Chiaia.