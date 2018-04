Controlli e sanzioni nelle strade della movida partenopea per effetto dell'operato degli agenti dell'unità operativa Chiaia che hanno presidiato gli itinerari turistici di piazza Trieste e Trento, via Chiaia e dintorni, nonché del Lungomare e Mergellina contrastando l'ambulantato abusivo. Le pattuglie dislocate in tali aree - si legge in una nota diffusa dal Comune di Napoli - hanno sottoposto a sequestro 1178 cover e 315 occhiali in via Nazario Sauro e Cesario Console mentre alla Riviera di Chiaia hanno sottoposto a sequestro 124 pezzi di biancheria per la casa posti in vendita da un ambulante.



Gli agenti hanno presidiato con postazioni fisse ed in collaborazione con gli ausiliari Anm, le zone sensibili della movida (Piazza Vittoria, via Arcoleo, via Chiatamone, via Carducci e Piazza Sannazaro) allo scopo di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e delle soste irregolari. Sono stati controllati e verbalizzati 21 parcheggiatori abusivi, con il sequestro dei proventi ed elevati 175 verbali per la sosta vietata. In viale Gramsci gli agenti hanno verbalizzato un negozio di piante e fiori per 65 mq di occupazione abusiva su marciapiede e aiuole pubbliche. Nei controlli eseguiti in via Partenope sono stati verbalizzati un bar per diffusione di musica percepibile all'esterno ed in assenza di autorizzazione per l'impatto acustico mentre altre due attività commerciali sono state verbalizzate per occupazione abusiva di suolo pubblico.



Controlli anche in materia ambientale dove un albergo del Lungomare è stato verbalizzato per mancata osservanza dei giorni e orari per il conferimento della differenziata. Nei controlli effettuati nella zona dei baretti, dove oltre alla verbalizzazione di 27 veicoli in sosta nella ZTL e due bar per occupazione abusiva di suolo pubblico, agenti della polizia Turistica di Chiaia, hanno individuato in uno stabile di via Alabardieri un bed & breakfast abusivo che pubblicizzava i servizi su un sito web che riportava anche diverse recensioni riferite alla struttura ricettiva. All'interno della struttura, che risultava priva dei titoli autorizzativi, veniva trovata una famiglia di turisti e quindi il b&b è stato verbalizzato con una sanzione di 1377 euro ed il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria per mancata comunicazione degli ospiti alla locale autorità di pubblica sicurezza. Al Molo Beverello ed alla Stazione Marittima tre tassisti sono stati sanzionati per irregolarità nello svolgimento del servizio ed alla Stazione Centrale, precisamente in piazza Principe Umberto, un sospetto tassista abusivo è stato controllato ed è risultato sprovvisto di assicurazione e pertanto l'auto è stata sottoposta a sequestro con rimozione mediante intervento di carro attrezzi. In Piazza Vittoria, Piazza Trieste e Trento e Piazza Nazionale il Reparto Motociclisti ha effettuato controlli interforze con Polizia di Stato e Carabinieri effettuando 116 controlli ed elevando 113 verbali di infrazioni al CdS contestati immediatamente, 34 sequestri amministrativi e 15 fermi amministrativi. Nelle strade della movida di Fuorigrotta, Bagnoli e Coroglio, in seguito ai serrati controlli predisposti, venivano controllati e verbalizzati 10 parcheggiatori abusivi, elevati 50 verbali per sosta irregolare, e sanzionati quattro locali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Durante il fine settimana il personale della unità operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori, dislocato in zona centro storico, luogo di ritrovo frequentato dai giovani, ha controllato 38 minori, individuando tra essi due giovani adolescenti di circa 15 anni intenti a consumare alcolici, una in zona San Sebastiano, che non riusciva a fornire indicazioni sulla provenienza dell'acquisto dell'alcol, mentre l'altra ragazza veniva individuata in zona Monteoliveto vicino la facoltà di Architettura e dichiarava che l'alcol in suo possesso le era stato venduto da un negozio di alimentari; quest'ultimo veniva denunciato all'Autorità Giudiziale compente e segnalato all'autorità amministrativa al fine di provvedimento di sospensione dell'attività.

Domenica 29 Aprile 2018, 16:29

