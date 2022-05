Movida a Napoli, raffica di sanzioni dalla Polizia Municipale

La Polizia Municipale, ha effettuato una serie di controlli in orario tardo serale e notturno nel fine settimana a ridosso della festività della festa della mamma, a presidio dei principali luoghi della movida cittadina, intensificando le verifiche su strada e nei confronti delle attività commerciali e di somministrazione, con particolare attenzione alla tutela delle fasce dei più giovani. In tale ambito gli Agenti durante i controlli nella zona del Centro Storico, hanno intercettato 3 ragazzi di 14 anni intenti a consumare vodka, riuscendo anche ad individuare il locale che aveva venduto gli alcolici illecitamente.

Il titolare è stato denunciato alla competente all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.689 del Codice Penale – per vendita di alcool a minori - ed i tre giovanissimi affidati ai genitori. Della circostanza sarà inoltrata apposita segnalazione alla locale Questura per eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 100 TULPS, che comportano la sospensione cautelare della licenza. I controlli dei caschi bianchi hanno inoltre interessato 148 esercizi, dei quali n. 11 sanzionati, n. 8 violazioni hanno interessato vicoletto Belledonne e Via San Sebastiano, perché aperti al pubblico oltre l’orario massimo previsto dall’Ordinanza Sindacale n°59/2022, mentre 3 esercizi sono stati verbalizzati in Vico Belledonne e Via Monteoliveto per aver venduto alcool da asporto oltre l’orario consentito. In un caso è stato elevato un ulteriore verbale, in Vico Belledonne, perché un’attività che all’apparenza era regolarmente chiusa, nel rispetto degli orari stabiliti in ordinanza, da una porticina secondaria, vendeva alcolici in dispetto a quanto previsto dall’ordinanza.

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’alba per verificare che nessun altra attività riaprisse prima delle ore 5.00 del mattino seguente. Nel corso di queste attività la Municipale ha accertato e verbalizzato n. 31 attività per diverse violazioni Amministrative, occupazione abusiva di suolo pubblico, diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti. Numerosi infine i controlli di polizia stradale effettuati dagli agenti in tutte le strade cittadine: 159 i verbali elevati – tra Fuorigrotta, Vomero, Chiaia e centro storico – con il sequestro di 4 vetture circolanti senza la copertura assicurativa ; 1 denuncia per guida senza patente; 1 ritiro di patente per guida pericolosa e 2 verbali per la mancata esposizione della targa di prova, inoltre la rimozione di 74 veicoli per sosta irregolare.