Tra deregulation e Tari non pagata nel cuore del centro storico ovvero tra via Costantinopoli, via Bellini, via dei Capitelli, via Doria vico della Quercia, via San Sebastiano e via Cisterna dell’Olio ci sono 12 attività commerciali - una goccia nel mare - non in regola con il versamento della Tari e nemmeno per quello che riguarda l’installazione dei tavolini e per la somministrazione di bevande.

A tirare fuori questo dato è il consigliere comunale del gruppo “Manfredi sindaco” nonché presidente del Comitato vivibilità cittadina che di mestiere fa l’avvocato Gennaro Esposito. Il consigliere ha inviato una richiesta di «Verifica versamento Tributi Comunali - Tari/Cosap/Imu» agli uffici del Suap - Sportello unico attività produttive e al servizio Tributi comunali. E sono venute fuori così le irregolarità.

«Dall’attività di indirizzo e controllo svolte ai sensi del vigente Testo unico degli enti locali - scrive Esposito - da parte dello scrivente, è emerso che numerose attività commerciali non risultano in regola sotto vari aspetti amministrativi/edilizi/urbanistici pur continuando ad essere attive; poiché la regolarità nel versamento dei tributi locali, in oggetto, è condizione per ottenere e mantenere in essere autorizzazioni e concessioni comunali, con la presente Vi chiedo di comunicarmi l’eventuale mancato pagamento di tasse e tributi, con i relativi importi dovuti, delle sottoindicate attività commerciali, con preghiera di inviare l’esito della ricerca», a seguire 12 indirizzi che corrispondono ai 12 esercizi commerciali individuati dall’esponete del gruppo consiliare Manfredi sindaco. La risposta è arrivata per ora dal Suap che ha individuato nelle location molte irregolarità in tutte per la metà la situazione è ancora più pesante: «La richiesta concerne, per quanto di competenza di questa Uficcio gli atti relativi alle occupazioni di suolo pubblico delle seguenti attività di somministrazione...».

Quindi cala la scure dell’ufficio. «La domanda di occupazione temporanea per emergenza covid 19 presentata dalla società tramite piattaforma “impresainungiorno” in data 19 novembre 2021 è non ancora istruita. Si precisa che la richiamata società ha presentato ben 6 domande, tutte denegate, come può evincersi dallo stralcio della piattaforma telematica, parimenti allegato». E ancora riguardante altra azienda: «Domanda di occupazione temporanea presentata dalla società non ancora istruita» ma tavolini e spazi e folla oceanica sono ben attivi. La fattispecie più in voga per aggirare la legge è quella dell’emergenza Covid e anche qui l’ufficio ci va pesante: «Si precisa che dagli atti d’ufficio non risultano presentate istanze. Si rappresenta, infine, che le occupazioni di suolo pubblico per emergenza Covid 19, rientranti nella procedura semplificata per la ripresa delle attività di somministrazione e regolamentata dalle deliberazioni di Giunta comunale e del Consiglio Comunale possono essere effettuate se conformi al Regolamento “Dehors” anche nelle more dell’autorizzazione».

Per poi precisare: «Di contro, le occupazioni di suolo in deroga al Regolamento “Dehors” possono essere effettuate solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione e necessitano di un preventivo accertamento tecnico in merito alla compatibilità della richiesta con l’area individuata, accertamento che viene effettuato da un gruppo di lavoro interdirezionale costituito dal rappresentante del Servizio Viabilità e Traffico e dal rappresentante del Servizio Polizia Locale». Insomma una storia che va avanti dal 2021 e da allora sono cresciute a centinaia le occupazioni di suolo pubblico sostanzialmente a gratis



Va ricordato che un paio di settimane fa il Comune con una delibera che porta la firma dell’assessora al Commercio Teresa Aramato e fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi ha ribadito come sia «tempo di tornare alla normalità» e ha posto paletti ancora più stringenti revocando di fatto le delibere che hanno dato via libera alla deregulation dell’epoca Covid. «Quello che serve adesso - chiosa Esposito - sono i controlli più serrati, noi del gruppo consiliare “Manfredi sindaco” a maggio abbiamo proposto in Consiglio un ordine del giorno in cui chiedevano misure concrete per combattere questo fenomeno». Nell’ordine del giorno del 16 maggio, a firma non solo di Esposito, ma dell’intero gruppo la richiesta all’Amministrazione è perentoria: «Il sindaco e la giunta predispongano ogni atto o procedura volta a determinare nell’accertamento dei mancati pagamenti per le attività commerciali di imposte e tasse in particolare Tari, Imu e Cosap che determini la decadenza da concessioni ed autorizzazioni comunali». A Napoli la Tari non riscossa vale 730 milioni.