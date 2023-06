Strade di Napoli regno di movida e ristorantificio. Per porre un freno al fenomeno di commercializzazione della città e migliorare la qualità della vita dei residenti nello scenario di un boom turistico ben accetto ma non sempre facile da gestire, tiene banco il disciplinare sul blocco delle licenze per bar e pubblici esercizi nelle aree cittadine più congestionate da bar e ristoranti. Palazzo San Giacomo e Palazzo Santa Lucia stanno «cercando un'intesa per la definizione di una delibera che riguarderà la copertura del perimetro Unesco», argomenta l'assessore alle Attività Produttive del Comune, Teresa Armato, che ha lavorato a un regolamento assieme alle associazioni di categoria, tra cui Fipe Confcommercio e Aicast. In buona sostanza, se il provvedimento andrà in porto, per Partenope si profilerà una sorta di «modello Firenze». Nel capoluogo toscano, infatti, Palazzo Vecchio ha già adottato, ad aprile 2023, una normativa che prevede il no alle nuove aperture di attività alimentari e di somministrazione.

APPROFONDIMENTI Napoli, è bolgia movida al Vomero: all'alba arrivano i carabinieri Movida a Napoli, un'altra notte di follia a via Aniello Falcone

Tornando all'ombra del Vesuvio, sono ancora tanti i nodi da sciogliere per un regolamento che andrà poi approvato dal consiglio comunale. A parlare di «modello Firenze» è, tra gli altri, il consigliere Gennaro Esposito: «Sono in contatto con i cittadini del capoluogo toscano: quello che sta facendo il sindaco Nardella è importante - dice - Lì c'è uno stop di 3 anni all'apertura di nuove attività di somministrazione, e questo sta evitando il peggioramento di una situazione purtroppo in parte già compromessa: tanti comitati di residenti, infatti, dopo la sentenza della Cassazione di Brescia che ha imposto al Comune del capoluogo lombardo di risarcire una coppia per i "rumori" in casa, stanno pensando di procedere contro Palazzo Vecchio. Anche a Venezia c'è una limitazione delle licenze, ma i veneziani residenti sono rimasti in pochissimi nel centro della città, appena 20mila».

Altro discorso, invece, riguarda Roma: «Nella Capitale, il sindaco Gualtieri sta invece studiando delle restrizioni che riguardano il divieto di apertura di locali inferiori agli 80 metri quadri, in maniera tale da contrastare i baretti piccoli, che occupano poi lo spazio pubblico, come sta accadendo in queste settimane in via Aniello Falcone o ai Quartieri Spagnoli. A Napoli il clima è critico: dopo la sopracitata sentenza della Cassazione, i comitati di Chiaia stanno pensando di procedere contro il Comune. E come già evidenziato nei giorni scorsi dal Mattino, in città esistono già due contenziosi analoghi in centro storico. Si faccia presto con la delibera: si voti in consiglio lo stop alle licenze entro la fine dell'estate».

Le associazioni di categoria di bar e ristoranti non sono contrarie al lavoro portato avanti con gli assessorati comunali alle Attività al Turismo e alla Sicurezza. La recente sentenza della Cassazione che condanna il Comune di Brescia a risarcire i residenti della location del by-night lombardo, dall'altro lato, preoccupa anche Palazzo San Giacomo. L'intenzione di lavorare allo stop delle licenze, in questo senso, si rafforza. Ma il nodo riguarda proprio «il perimetro» del provvedimento. Vincolare le licenze dell'intero perimetro Unesco, come fatto a Firenze, sarebbe una vera e propria rivoluzione: «Con l'assessore Armato si lavora sull'ipotesi di un regolamento basato su perimetro delle aree Unesco - spiega l'assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu - Non si possono revocare licenze a chi le ha già, ma si possono limitare le nuove aperture. La zona Unesco a Napoli è vasta, ma è a questo perimetro che è vincolato il regolamento, e non solo a Port'Alba o San Gregorio Armeno. A Firenze, in tutto il perimetro Unesco, non è possibile aprire nuovi locali. Questo regolamento, a Napoli, potrebbe favorire la delocalizzazione del by-night. Stiamo individuando le aree in cui intervenire». Insomma, il percorso verso il blocco delle licenze non è certo concluso, ma l'area Unesco partenopea conta circa 10,2 km quadrati, e comprende tutto il centro storico, il porto, il Mercato, Chiaia, e zone di Vomero e Posillipo. Non è poco.