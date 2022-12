Consentire ai baretti l'apertura soltanto dopo le 17; consumazione soltanto all'interno dei locali; un calo di vendite di oltre il 50 per cento in uno dei giorni clou dell'anno -; e il rischio di «rimanere barricati all'interno dei negozi». Ad accendere i riflettori sul brunch del 24 dicembre sono i titolari delle attività commerciali della city: via Cavallerizza, piazza Rodinò, via Bisignano, vico Belledonne, via Alabardieri, con una missiva che al momento resta lettera morta - indirizzata a prefetto, questore, sindaco, presidente della prima Municipalità e presidente di Confcommercio. I commercianti di Chiaia chiedono provvedimenti «per il 24 dicembre con regolazione dell'orario di apertura dei baretti, orario di somministrazione alcolici e maggiori controlli». Dall'altro lato della barricata i gestori dei locali della movida, che si dicono disposti e lo hanno già comunicato a Palazzo San Giacomo - «a prevedere un turno di pulizia straordinaria la sera del 24 e di servire alcolici in plastica all'esterno dei baretti» chiedendo però di poter servire in vetro ai tavolini.

E propongono l'attivazione della Ztl di vico Belledonne. «Per diversi anni, ad eccezione degli ultimi due caratterizzati dalle restrizioni legate alla pandemia evidenziano gli imprenditori, titolari dei negozi commerciali tradizionali presenti nelle aree calde della movida di Chiaia -, il 24 dicembre ci siamo trovati costretti e barricati nelle nostre attività a causa della moltitudine di persone che affollano la zona, già nelle ore della prima mattinata. Questo chiaramente ha creato un notevole danno alle nostre attività. Il calo delle vendite sostengono gli imprenditori -, nella giornata che dovrebbe rappresentare il culmine delle spese per le festività è causato dall'impedimento che i nostri clienti trovano nel raggiungerci e svolgere gli acquisti tranquillamente». A questo, i titolari delle botteghe di Chiaia, aggiungono un aspetto legato alla sicurezza: «La quantità di gente che occupa la zona è tale da non consentire alcun controllo penalizzando fortemente la maggioranza delle altre attività creando un notevole danno all'economia dell'intera zona». Ci tengono a far sapere che non sono intenzionati ad aprire alcun fronte di guerra con i colleghi barettari: «Nelle nostre rimostranze non c'è alcuna intenzione di svantaggiare altre attività che certamente hanno il diritto di svolgere il proprio lavoro, ma tutto questo deve avvenire nel rispetto delle altrui esigenze e soprattutto nell'osservanza di regole di legalità e buon senso». E propongono all'amministrazione una sorta di decalogo delle regole da seguire il 24: «Basterebbe che ai baretti fosse concessa l'apertura solo dopo le 17, fatto che risulterebbe sicuramente più normale corrispondendo cosi ad un orario in cui generalmente le altre attività commerciali chiudono anticipatamente in occasione della vigilia. Inoltre rimarchiamo l'opportunità che la somministrazione avvenga rigorosamente all'interno dei locali o degli spazi in loro concessione».

Ma i gestori dei locali di Chiaia non ci stanno ad essere crocifissi sull'altare della movida: «Noi abbiamo espresso il nostro parere al Comune e detto ciò che siamo disposti a fare come ogni anno» spiega Aldo Maccaroni, presidente dell'associazione Chiaia Night e Aniello Falcone e titolare di baretti. Maccaroni, che da qualche settimana siede anche nel consiglio di Confcommercio Napoli, rimarca: «Noi stiamo organizzando un paio di ambulanze da mettere ai varchi, oltre a prevedere un servizio di pulizia aggiuntivo dopo le 20, finito il trambusto. Inoltre abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di valutare la possibilità di attivare la Ztl a vico Belledonne». I titolari dei baretti hanno sollecitato il Municipio affinché siano presenti dopo la chiusura alcune squadre di Asìa. Maccaroni rimanda però al mittente le accuse sul caos che si genera durante il brunch: «Non possiamo limitare il flusso delle persone che decidono liberamente di camminare per strada. Sarebbe come attaccare i pastori artigiani di via San Gregorio Armeno. Possiamo però arginare le intemperanze dei singoli, nel caso di necessità. Chiediamo per questo alle forze dell'ordine di starci vicino». I gestori dei baretti hanno rivolto un appello al Comune: «Speriamo ci venga consentito di servire bevande in vetro almeno all'interno dei locali, per chi ha spazio e i tavolini per poterlo fare», assecondando la richiesta di servire in contenitori di plastica all'esterno delle attività. Sul piede di guerra anche i residenti della zona. Il comitato Chiaia viva e vivibile ha inviato una pec alle autorità locali, rimarcando quanto detto dai commercianti: «La vigilia di Natale rappresenta per i residenti del cosiddetto quadrilatero dei braretti non una giornata di festa ma di inaudito disagio e pericolo. Rendendo tutti noi prigionieri in casa, privandoci della possibilità di uscire dai condomini sia in auto che a piedi».