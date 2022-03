Movida Napoli, vendita con distributori e locali aperti dopo mezzanotte

Proseguono le verifiche per il rispetto dell'ordinanza sindacale 59/2022 a Napoli, in particolare al Vomero e a Chiaia. Multate tre attività in piazza Muzii, in via Simonelli e in vicoletto Belledonne perché vendevano birre oltre l’orario consentito. A intervenire gli agenti della polizia municipale che hanno rilevato, inoltre, in un’attività in via Sapienza, allestita con distributori automatici, che gli apparecchi continuavano a erogare bevande alcoliche oltre l’orario consentito dalla normativa vigente, anche in questo caso dopo mezzanotte. È stato dunque sanzionato il titolare dell’attività.

Accertamenti anche in via Tortora, per la chiusura fuori orario, in via Bisignano per divieto di fumo, in via Belledonne per assembramento.