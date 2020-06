Venerdì sera gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Pozzuoli, via Nisida e via Agnano Astroni, zone interessate dalla movida. Gli agenti hanno sanzionato i titolari di due locali ai sensi dell’art. 4 co.1 del D.L. 19/20 poiché al loro interno è stata accertata la presenza di avventori in numero superiore a quello consentito. Inoltre, in via Agnano Astroni, è stato sanzionato amministrativamente il titolare di un altro locale per la mancata esposizione della tabella dei prezzi. Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA