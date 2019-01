Movida, residenti in ostaggio a Napoli: spunta l’accusa di stalking

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 25 Gennaio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica sparata ad alto volume fino alle prime luci dell’alba, concerti dal vivo che rimbombano nelle pareti domestiche, con tanto di vetri che traballano. E ancora: schiamazzi di gente che si raduna a bere e fumare in strada, la propria vita che si trasforma in un inferno, specie in quei lunghi fine settimana - dal giovedì alla domenica - senza contare le serate a tema, le feste private e i party universitari, quelli che si celebrano anche il martedì notte. Quanto basta a spingere la Procura di Napoli a ipotizzare il reato di stalking nei confronti del gestore di un locale «in» nella movida del centro storico. Atti persecutori - recita il codice sotto la voce dell’articolo 612 bis -, secondo quanto si legge nel decreto che dispone il giudizio a carico del manager del by night cittadino M.N., in un processo destinato ad entrare nel vivo il prossimo 19 aprile dinanzi al giudice Spinelli.Vittime delle presunte azioni persecutorie ipotizzate dalla Procura due persone: si tratta di una coppia di coniugi residenti in via Bellini, la strada del teatro e dei monumenti, degli studi professionali e dei caffè artistici, costretta a convivere con la recente frontiera della movida cittadina. Inchiesta condotta dal pm Anna Frasca, viene circoscritto anche il periodo in cui il titolare del locale avrebbe assunto le vesti dello «stalker»: tra il 2014 e il 2018, i due coniugi sono stati «costretti ad alterare le proprie abitudini di vita e, segnatamente, a non poter osservare un ordinato e tranquillo svolgimento della vita quotidiana e un corretto riposo nelle ore notturne».