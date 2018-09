Movida di sangue sul lungomare di Pozzuoli: «Dammi l'orologio», e gli sparano

Lunedì 24 Settembre 2018, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo sui 45 anni è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco alle gambe intorno alla mezzanotte di ieri, sul lungomare di Pozzuoli, a via Napoli. Secondo la versione fornita ai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo stava rincasando a bordo della propria auto quando due individui su ciclomotore, nei pressi del rione Marocchini, una traversa interna della litoranea tra Pozzuoli e Bagnoli, lo hanno bloccato per farsi consegnare l'orologio e il portafogli intimandogli di scendere dall'auto. Al suo rifiuto avrebbero fatto fuoco sparando contro alcuni colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto e ferito alle gambe, per poi darsi alla fuga.Soccorso, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno vagliando la versione del ferito.