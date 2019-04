Domenica 21 Aprile 2019, 13:36

I carabinieri di Ischia hanno svolto, nel fine settimana, controlli focalizzati a contrastare la guida in stato d’ebbrezza e lo spaccio, denunciando sette ragazzi per guida sotto l’influenza dell’alcol. Denunciato per detenzione di stupefacenti anche un 49enne di Ischia sorpreso con addosso 4,6 grammi di eroina.I carabinieri hanno inoltre sanzionato il titolare di un bar in cui hanno accertato la somministrazione di alcolico a un minorenne.