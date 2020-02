Movida sicura, maxi blitz dei carabinieri in tutta la provincia di Napoli: sequestrato un coltellino

Sono quasi 300 le persone controllate nel corso di un maxi blitz effettuato dai carabinieri lungo le strade della movida a Napoli ed in alcuni comuni della provincia. Sessantacinque le contravvenzioni elevate per un importo complessivo di 60mila euro. Sorpreso il titolare di un bar che vendeva alcolici a minori.



Nel quartiere Chiaia, i carabinieri hanno denunciato una 40enne del posto perché trovata in possesso di un coltellino a serramanico. Altre tre persone sono state denunciate perché non regolari nel territorio italiano. Denunciati anche quattro parcheggiatori abusivi. Al Vomero i carabinieri della locale compagnia insieme a quelli del reggimento campania hanno incentrato i loro sforzi nelle zone frequentate da minorenni.



Su 182 persone controllate sono ben 100 i minori. due le persone denunciate perché nascondevano due coltelli a serramanico: uno di questi ha 15 anni.



Nei comuni della penisola sorrentina e dell'isola di Capri, i carabinieri hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni. numerosi i militari impiegati per garantire sicurezza ai cittadini. I militari hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Sant'Antonio Abate e Santa Maria la Carità con svariati controlli e contravvenzioni elevate. Un 27enne del posto è stato arrestato per evasione perché trovato dai carabinieri fuori la sua abitazione.