Domenica 27 Gennaio 2019, 12:37

Controllo dei locali presenti nella zona, contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione a seguito di assunzioni di sostanze stupefacenti e contrasto ai parcheggiatori abusivi: questa notte gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella zona della movida di via Coroglio, quartiere Bagnoli,Gli agenti della Polizia Stradale, dell’Ufficio prevenzione generale, della Divisione Polizia Amministrativa della Questura e del Commissariato Bagnoli hanno messo sotto assedio l’area, conseguendo come risultati: una nota discoteca è stata sanzionata amministrativamente per euro 6.666,66 per accertata somministrazione di bevande alcoliche dopo l’orario consentito;31 persone controllate; 19 veicoli controllati; 1 contravvenzione al c.d.s. per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti; 4 contravvenzioni al c.d.s. per guida sotto effetto di alcool; 5 patenti ritirate ai sensi del c.d.s.; 14 contestazioni al c.d.s. per varie infrazioni ( velocità non commisurata, guida con cellulare, targa non leggibile ecc..).Le pattuglie della Polizia Municipale hanno sanzionato: 6 titolari di esercizi pubblici per mancanze di autorizzazioni per le tabelle pubblicitarie; 2 attività commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico; 1 bar per mancanza di autorizzazione sanitaria; 2 esercizi pubblici sanzionati per mancanza di nulla osta di impatto acustico e diffusione di musica ad alto volume senza autorizzazione. Diversi parcheggiatori abusivi contravvenzionati, con sequestro dei proventi dell’attività illecita e gli ordini di allontanamento ai sensi della vigente normativa.