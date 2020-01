Movida violenta al Vomero, raffica di controlli e sanzioni

Nelle giornate di venerdì e sabato gli agenti del Commissariato Vomero con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Campania, Sardegna e Lombardia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, teso al contrasto del fenomeno della "movida violenta", tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, l’area pedonale di via Luca Giordano, piazzale San Martino, viale Michelangelo e via Cilea. Nel corso dell’attività sono state identificate 293 persone di cui 50 con precedenti di polizia e sono stati controllati 106 veicoli di cui 20 motoveicoli. Sono stati sottoposti a controllo amministrativo due bar, uno in piazza Immacolata, l’altro in via Caiazzo ed un circolo privato nella medesima strada, in cui sono stati identificati anche gli avventori. Inoltre, in via Annella di Massimo, è stato sorpreso un parcheggiatore abusivo sanzionato ai sensi dell'art. 7 co. 15 bis del Codice della Strada. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA