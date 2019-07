Movida selvaggia e risse continue, ogni notte l'assalto dei diecimila a Coroglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Luglio 2019, 08:30

È l'ultima frontiera del divertimento presa d'assalto da diecimila giovani in una sola notte. Via Coroglio fino a piazza Bagnoli è la meta d'eccellenza per aperitivi, concerti, discoteche e feste private, ma la gente che qui vive, e deve riposare, maledice quell'inferno del piacere sotto le finestre di casa. Nove locali, uno dopo l'altro stretti tra il mare avvelenato e il muro di cinta della grande fabbrica dismessa. E, intorno, marciapiedi occupati dalle auto, parcheggiatori abusivi (con tariffa quasi fissa, di 5 euro a posto macchina).