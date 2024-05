In giro per bar e discoteche con una pistola pronta a fare fuoco. Sei proiettili nel caricatore, una pistola di precisione, di quelle micidiali. Una movida armata, a Coroglio, dove all’alba di ieri mattina è arrivata l’ennesima conferma sul fronte del contrasto alla criminalità: c’è chi esce per andare in giro per locali senza dimenticare la pistola, senza perdere mai di vista quella cosa che fa la differenza quando scoppia una lite o viene consumata un’aggressione. È in questo scenario che ieri sono finiti in manette tre presunti esponenti di una cosca radicata nella periferia est di Napoli. Erano a Coroglio, dove hanno trascorso domenica notte, fino alle prime luci dell’alba, stavano facendo ritorno a casa.

Quando sono stati fermati dai carabinieri nel corso di un posto di blocco hanno tradito nervosismo, prima di incrociare i polsi e finire in cella. Devono rispondere di ricettazione in relazione al possesso di una RG Pioneer cal 6.65 col serbatoio carico con 6 proiettili, che era nascosta all’interno dell’auto in cui viaggiavano una Lancia Y. Sono scattate le manette per Luigi Mastrogiovanni, Domenico Carotenuto e Stefano Altamura, che dovranno rispondere del possesso di armi. Verifiche in corso per stabilire se ci sono legami tra i tre soggetti e le cosche radicate tra Barra e Ponticelli.

Non sono indagati per fatti di camorra, giusto sottolinearlo, i tre soggetti finiscono in cella per accuse non aggravate dal fine mafioso, ma è logico pensare che ci siano verifiche su eventuali contatti con soggetti in odore di camorra della periferia orientale. Verifiche doverose, suggerite anche da un’altra circostanza: una delle tre persone finite in cella per il possesso dell’arma ha dichiarato di aver portato con sé la pistola, perché «ha paura di girare senza arma».

Una frase che apre verifiche inevitabili sul fronte delle indagini condotte a proposito di quanto si consuma in una fetta di movida cittadina. Da Barra a Coroglio, da Ponticelli a Posillipo, esattamente come emerso anche nel corso di altre indagini condotte dalla Procura di Napoli, all’indomani di vicende che hanno insanguinato Napoli. Ricordate cosa accadde il 20 marzo del 2023, all’esterno degli chalet di Mergellina? Un gruppo di giovanissimi della periferia orientale vengono alle mani con soggetti legati a rione Traiano: una lite culminata nell’omicidio di un ragazzino estraneo al litigio, il giovane pizzaiolo Francesco Pio Maimone.

Per questa vicenda, come è noto, è in cella Francesco Pio Valda, ventenne presunto boss di Barra, che si sarebbe mosso in un contesto ben descritto dal gip Maria Luisa Miranda. È stato il giudice del Tribunale di Napoli ad approfondire - informative della Mobile alla mano - cosa avviene in una parte di vita notturna napoletana. In sintesi, c’è un’atmosfera di guerra tra clan rivali (sull’asse est-ovest) che attraversa per giorni i social, alimentando interazioni soprattutto attraverso la app TikTOk. Sfide, minacce, appuntamenti. Quanto basta ad armarsi, a uscire di casa con una pistola pronta all’uso.

Ricordate le frasi di sfida? «Barra vince... Barra trionfa... Barra regna». Parole contro quelli di rione Traiano, in una sorta di vigilia del momento clou, che poi coincide con l’occupazione di un pezzo di area metropolitana. Inevitabile la replica da parte di chi vive nella zona di rione Traiano o in altri quartieri dell’area occidentale: «Dove volete voi, con qualunque mezzo...». Parole di sfida che hanno spinto qualcuno ad impugnare una pistola prima di tuffarsi della notte di Napoli, in quella che sta diventando una movida a mano armata.