Movida violenta, il questore di Napoli chiude noto locale a Coroglio

Venerdì 26 Luglio 2019, 14:16

Troppe risse nel locale dove la movida degenera in aggressioni violente e reati contro il patrimonio. Questi sono i motivi della chiusura del Club Partenopeo, il locale notturno di Coroglio colpito da un provvedimento di sospensione delle attività per 10 giorni.La disposizione arriva direttamente dal questore di Napoli, su proposta del commissariato di polizia di Bagnoli che ha ritenuto necessaria l'interdizione della somministrazione di alimenti e bevande.Come si legge nei documenti delle autorità «il provvedimento è stato irrogato in seguito a numerose risse, aggressioni e reati contro il patrimonio che, negli ultimi sei mesi, hanno interessato il locale e le sue pertinenze». La sospensione di 10 giorni è stata disposta per ciò che la Questura ha definito «una sussistente situazione di rischio per la sicurezza pubblica».