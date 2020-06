Le ronde delle mamme nel Napoletano: «I nostri bambini vittime di bulli armati di bottiglie e cinghie»

Dagli accoltellamenti alle risse con i cocci di vetro fino agli scontri con i caschi e le aggressioni ai più piccoli senza motivo. Mamme pronte per le ronde: «Baby gang in stile Gomorra e i nostri figli, bravi ragazzi, sono vittime». Dallo sblocco del lockdown, la violenza tra i giovanissimi nei luoghi della movida, ma anche in diversi punti della città dove si creano assembramenti di minorenni, sembra fuori controllo a Torre del Greco, vista l’escalation di casi noti alle forze dell’ordine e vicende sommerse, che sempre più genitori non hanno il coraggio di denunciare per paura di ritorsioni. Così un gruppo di mamme ha dato vita al movimento «Genitori ronda», allo scopo di fare rete intorno alle famiglie e uscire per strada a controllare i propri figli. Un caso all’attenzione del commissariato di polizia, agli ordini della prima dirigente Antonietta Andria la quale questa mattina riceverà le mamme che non vogliono più tacere e invita i genitori coinvolti in casi di violenze ad opera di babygang a un colloquio. Ultimo caso noto alla polizia è un’aggressione avvenuta in pieno giorno nel piazzale Madonna del Principio, davanti all’omonima chiesa, dove due sconosciuti in scooter si sono avvicinati a due bambini di 11 anni seduti su una panchina e senza motivo li hanno schiaffeggiati, scaraventandone uno contro la panchina, per poi darsi alla fuga. Solito l’espressione di approccio: «Che guardi a fare?». È stato allertato il 113 ma all’arrivo della volante non c’era traccia dei violenti, mentre i due bambini non hanno avuto bisogno di soccorsi in ospedale.

LE SEGNALAZIONI

Dopo questo episodio l’attivista Candida Mennella - già membro delle associazioni Arkneos, Pianeta donna e Merope per supporto a donne e minori – ha deciso di dare vita al movimento delle ronde. «Tantissime sono le segnalazioni che mi arrivano da mamme disperate – spiega – che non denunciano perché temono ritorsioni sui propri figli. Spesso si tratta di bambini di 10-12 anni bullizzati o minacciati da quelli più grandi. Proprio oggi mi ha chiamato una mamma e mi ha raccontato che la figlia è stata presa a cinghiate da due coetanee. Ma i casi sono tanti, sabato sera in zona porto decine di minorenni si prendevano a caschi in faccia tra loro per degli apprezzamenti a una ragazza. Ho deciso di creare questo gruppo - continua Mennella - perché i genitori non sono tranquilli e molti seguono i propri figli quando escono di casa. Ma andrò personalmente in commissariato a denunciare questi casi e a chiedere un protocollo con le forze dell’ordine». «Siamo terrorizzate – incalza Imma Magliulo, una delle mamme – e corriamo il rischio di essere accoltellate se denunciamo, persino se interveniamo in difesa dei nostri figli. Non si può andare avanti così, dove sono i poliziotti di quartiere? Io sono stata 15 anni a Reggio Emilia e non si vedevano queste cose, qui è un disastro e dopo la pandemia la situazione è peggiorata ma non importa nulla a nessuno. Girano per le strade in stile Gomorra, voglio comandare e controllare i territori. E non si investe in cultura o corsi di riabilitazione».



L’IDENTIKIT

Si muovono in branco, qualche volta armati altre volte utilizzando oggetti che si trovano per le mani o, addirittura, i cocci delle bottiglie di birra dopo aver bevuto. Hanno tra i 14 e i 17 anni e agiscono non solo nei luoghi della movida, come il porto, località La Scala, il parcheggio Bottazzi, l’area della Vesuviana e la Litoranea ma anche nelle piazze o davanti alle chiese. È un’emergenza continua, dalle 18 alle 2 di notte, soprattutto dal giovedì alla domenica. «Ho avuto diverse segnalazioni – dice la consigliera Maria Orlando - di angherie in piazza Santa Croce; l’ultima di un ragazzino inseguito dal branco fin sotto casa alle 9 di sera. L’ho comunicato alle forze dell’ordine».



