Movimento Cristiano Lavoratori, convegno a Napoli su Lavoro e Mezzogiorno con Costalli

Venerdì 18 Ottobre 2019, 10:15

Sabato 19 ottobre alle ore 9.30 presso la Camera di Commercio di Napoli in piazza Bovio si svolgerà l'ottava edizione del Premio Cardinale Crescenzio Sepe organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori nell’ambito del convegno “Le politiche del lavoro per uno sviluppo nuovo del Mezzogiorno”.“Il lavoro - sottolinea il presidente provinciale di MCL Michele Cutolo - è sempre al centro della nostra attenzione. Mai come oggi il Mezzogiorno rappresenta un punto di grave crisi ma anche un’opportunità per il Paese per agganciare la crescita. I giovani sono la nostra arma vincente ma bisogna creare quelle condizioni infrastrutturali, di tutela e innovazione necessari per fare quel salto di qualità che attendiamo da troppo tempo. Oggi siamo certamente a una svolta e noi come Movimento cristiano lavoratori intendiamo avere un ruolo sempre più propulsivo, di protagonisti per accelerare sulla strada della crescita da un lato e della tutela dei soggetti più deboli dall’altro. Il Premio dedicato al cardinale Sepe rappresenta, come sempre, un momento di riflessione importante per raccogliere le migliori energie della nostra città su tali questioni urgenti”,.Ai lavori – presieduti dall’arcivescovo metropolita di Napoli Crescenzio Sepe e moderati da Massimo Milone, direttore Rai Vaticano – interverranno, tra gli altri, il rettore della Federico II Gaetano Manfredi, il senatore Vincenzo Carbone, il colonnello Amedeo Cristofaro, comandante della Scuola Militare «Nunziatella», Vito Grassi, presidente Unione Industriale Napoli, Vania De Luca, presidente Nazionale UCSI. Concluderà il presidente nazionale MCL Carlo Costalli.“Lo sviluppo del Sud – dice Costalli - è fondamentale per lo sviluppo dell’Italia intera e noi dobbiamo assolutamente saper cogliere quest’opportunità. Servono interventi seri: il lavoro, come la crescita, non si creano per legge ma riorientando le politiche economiche. Il Mezzogiorno ha bisogno di scelte coraggiose che puntino a un nuovo sviluppo del mercato del lavoro e siano capaci di attrarre nuovi investimenti, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture che ne rilancino la competitività”.