Domenica 9 Giugno 2019, 13:57

I carabinieri della stazione di Torre Annunziata hanno ispezionato tre attività commerciali insieme con i militari del Nas, del nucleo ispettorato del lavoro e del battaglione Calabria. È stata sospesa l’attività di un caseificio di via Plinio poiché esponeva prodotti senza le prescritte indicazioni per la tracciabilità e in cattivo stato di conservazione.I controlli sono stati effettuati anche in due pescherie su via Vittorio Veneto e via Roma, dove i militari hanno sequestrato 26 chili di pesce e molluschi senza le indicazioni obbligatorie e sospeso le due attività.