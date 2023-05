«Solo con la via maestra dello studio e della determinazione si possono raggiungere grandi risultati». Aureliano Cicala, direttore generale di Msc Crociere, ha accolto gli studenti dell'Istituto Tecnico Statale Fermi Gadda a bordo della nuova ammiraglia della flotta di Msc Crociere, la Msc World Europa che ogni lunedì ormeggia nel porto di Napoli. «Non ci sono scorciatoie valide - ha sottolineato Cicala - solo la preparazione assicura una carriera densa di successi. Abbiamo puntato su una scuola come la vostra, che serve un bacino periferico, perché siamo convinti che voi potete trovare subito la giusta determinazione per avere successo nel mondo del lavoro». Accompagnati dalla preside Antonia Introno e dai professori, i ragazzi della V E hanno avuto occasione di visitare la Msc World Europa e tutti sono rimasti impressionati dall'eleganza, dagli ampi spazi, dalla disponibilità delle attrazioni, dalla professionalità degli addetti all'accoglienza. Hanno avuto anche occasione, in un momento di svago, di cimentarsi al simulatore di guida di una F1. Insomma una giornata diversa che ha coniugato conoscenza reale del mondo delle crociere grazie all'iniziativa "Studiare l'Impresa, l'impresa di studiare" che l'Unione Industriali Napoli porta avanti, insieme a Il Mattino, per mettere in contatto il mondo della scuola con quello del lavoro. E molto significativi, da questo punto di vista, sono stati gli incontri che gli studenti hanno avuto con il comandante della nave, Dino Sagani e con l'hotel manager Antonio Castellano. «Io ero uno che non voleva studiare - ha detto il comandante Sagani - e scelsi subito, a soli 15 anni, di imbarcarmi come mozzo su una gasiera. Lavoravo come uno schiavo, lavavo i ponti e i piatti. A fine estate avevo messo da parte qualche lira ma nonostante questo mio padre, comandante anche lui, mi chiese di scegliere: vuoi navigare e pulire i ponti - mi disse - o vuoi salire sui ponti alti? Avevo capito che dovevo studiare. E così, con la volontà e la determinazione a soli 37 anni ho avuto il primo comando di una nave. E grazie ai sacrifici fatti, oggi l'armatore Gianluigi Aponte mi ha affidato il comando di questo gioiello, l'ammiraglia della flotta, la prima nave a gas naturale liquefatto di Msc Crociere».

APPROFONDIMENTI Msc Crociere, avanti tutta con il turismo sostenibile Salerno, arriva Msc Opera: «Questa città è un valore aggiunto per i nostri turisti» Grandi Navi Veloci, sos marittimi: «Pronte 300 assunzioni»

LA SFIDA

Preparazione e determinazione. Lo stesso filo conduttore che ha portato Antonio Castellano a diventare hotel director in Msc Crociere nel 2008 a soli 32 anni. «Ho cominciato - ha raccontato - come assistente magazziniere. Lavoravo e continuavo a imparare e a studiare. Per me era un sogno indossare questa divisa e salire al vertice di questo settore nevralgico di una nave da crociera. Ho sempre lavorato per Msc Crociere e io sono la conferma che in questa compagnia il lavoro, la passione e la determinazione vengono premiati. Msc World Europa ha 2800 cabine e a bordo ci sono novemila persone tra passeggeri ed equipaggio. Siamo una piccola città galleggiante e il settore che dirigo ha la responsabilità di fare in modo che la vacanza si riveli memorabile per ogni nostro ospite. I sorrisi dei croceristi sono per noi la più bella ricompensa». In giro per i 22 ponti della nave gli studenti del Fermi Gadda hanno rivolto domande mirate a conoscere le modalità di assunzione. «Partecipiamo a questa iniziativa dell'Unione Industriali - ha sottolineato Aureliano Cicala - perché siamo convinti che in ognuno di voi ci sono le qualità per affrontare e vincere la sfida nel mondo del lavoro. Vi dovete impegnare con passione e determinazione. Avete dentro di voi le qualità per farcela, ora sta a voi tirarla fuori e valorizzarla. Non credete a chi vi prospetta scorciatoie: nel mondo del lavoro, alla fine, sono solo le qualità che emergono».