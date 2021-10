Msc Explora II, dalla Fincantieri di Castellammare navi da crociera extralusso

Explora Journeys, il nuovo marchio di lusso del Gruppo Msc, alla Fincantieri di Castellammare. Questa mattina la cerimonia del taglio della prima lamiera della nave, Explora II. Così anche il sito stabiese partecipa alla costruzioni di navi per Msc che già lavora con Fincantieri negli altri cantieri italiani. A Castellammare hanno preso il via i lavori di costruzione della seconda nave del marchio Explora Journeys, che nella primavera del 2024 dovrebbe accogliere a bordo i primi ospiti. Il marchio Explora Journeys è stato ideato per una nuova generazione di viaggiatori più esigenti, alla ricerca di lusso e comfort. «L'avvio dei lavori della seconda nave di Explora Journeys rafforza il nostro impegno verso i nostri partner turistici, - spiega Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della divisione crociere del Gruppo Msc - in previsione dell'arrivo sul mercato del nostro nuovo marchio di lusso con un significativo investimento finanziario in una flotta di navi innovative ed eleganti, che riunirà la nostra visione con l'obiettivo di creare un'esperienza marittima a 360 gradi. Riponiamo grande fiducia in questo marchio allo scopo di creare una nuova categoria nei viaggi all'insegna del lusso e continueremo a investire nella sua espansione per attirare un numero crescente di viaggiatori del lusso di nuova generazione, insieme alle loro aspirazioni».

APPROFONDIMENTI LA NAUTICA Explora II, navi di lusso per Msc alla Fincantieri di Castellammare L'INIZIATIVA Scultura di marmo di Vitulano «in crociera» con Msc IL TURISMO Msc Crociere, 100mila passeggeri a un anno dalla ripartenza IL TURISMO Msc punta tutto su Napoli: lo sbarco della «Seashore»

L’ordine per Fincantieri di questa classe di navi, annunciato nel 2018, ha un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. “Explora I” è in costruzione a Monfalcone, mentre “Explora II” sarà terminata, dopo il varo stabiese, a Sestri Ponente, con consegne previste rispettivamente nel 2023 e 2024. Alla cerimonia stabiese era presente anche Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri.

Le navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili. Con 461 suite, saranno caratterizzate da un design altamente innovativo, anche sotto il profilo del comfort e del relax dei passeggeri.