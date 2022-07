Mugnano, ancora un guasto elettrico: chiude la galleria commerciale ex Auchan

Nuovo guasto alle cabine elettriche di Mugnano, l'ex galleria commerciale Auchan chiude e clienti (tantissimi) costretti a tornare a casa. A raccontarlo decine di clienti che si erano recati negli spazi del noto centro commerciale. Da giorni si susseguono guasti e interruzioni di natura elettrica nel comune di Mugnano. In ben due occasioni, nei giorni scorsi, in conseguenza dei gravi intoppi, si sono fermati anche gli impianti idrici che alimentano gran parte della provincia e delle isole del golfo. Non sono ancora note le ragioni del guasto e i tempi per la riparazione. La fornitura elettrica manca dalle ore 15.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ischia senza luce, blackout (anche) sulla movida: turisti... L'ALLARME Continui blackout elettrici, Ilardi: «La provincia di Salerno... IL BLACKOUT Crisi idrica: risolto il guasto a Mugnano, riprende oggi il servizio...