Mercoledì 31 Gennaio 2018, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 12:20

Lo hanno stanato a Mugnano dopo oltre un mese di latitanza. Rolando Vasapollo, capo piazza del Prco Verde di Caivano, lo scorso 7 dicembre, durante un blitz della poliza, si era disfatto di un borsone con un chilo di marijuana e se l’era data a gambe levate. Il 60 enne, residente a Caivano, si era reso irreperibile. A suo carico era sta emessa dal gip di Napoli nord un’ordinanza di custodia cautelare per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e, per evitarel'arresto, si era rifugiato in un appartamento a M;ugnano preso in affitto per lui da un conoscente.Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che lo hanno localizzato e bloccato alla guida di un’utilitaria mentre tentava di nuovo di fuggire dopo essere uscito di casa.Dopo le formalità di rito, sarà condotto in carcere.