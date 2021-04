Spintona i carabinieri e tenta la fuga, pusher bloccato dopo inseguimento a Mugnano

I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato per spaccio di droga Salvatore Giaccio, 22enne già noto alle forze dell'ordine sorpreso da una pattuglia in via Napoli mentre cedeva una dose di cocaina ad un “cliente”.

Quando si è visto braccato dai militari, Giaccio li ha strattonati ed è fuggito. La corsa, però, è durata poco ed è finito in manette. La perquisizione che ne è seguita ha portato al sequestro di un’altra dose di cocaina, 605 euro in contante ritenuto provento illecito e un bilancino di precisione a forma di telecomando. Il 22enne è stato sottoposto ai domiciliari e domani sarà giudicato durante l’udienza di convalida dell’arresto.