Nike, Puma e Adidas: scarpe contraffatte sequestrate nel mercatino di Mugnano

Blitz degli agenti della polizia municipale del comune di Mugnano nel mercatino rionale di via Giuseppe Di Vittorio. I vigili urbani hanno sequestrato poco fa oltre cinquanta paia di scarpe contraffatte, di svariate marche - perlopiù Nike, Puma, Adidas e Saucony - in bella mostra negli spazi comunali (a ridosso dello stadio Vallefuoco) e vendute illegalmente da alcuni extracomunitari. Gli ambulanti sono scappati, dileguandosi tra le stradine limitrofe a via Di Vittorio, per evitare di incappare in una denuncia penale, sporta ugualmente dagli operanti contro ignoti. I controlli, come confermato dal comando della municipale, proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA