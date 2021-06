Mugnano e Casandrino, sequestrati 3,7 milioni di giocattoli con marchio falso

Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato, complessivamente, 3.746.636 giocattoli ed accessori con marcatura «CE» contraffatta, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. È questo il bilancio di una mirata attività investigativa che, all'esito di un controllo eseguito nei confronti di un esercizio commerciale gestito da un imprenditore cinese, hanno riscontrato la messa in vendita di giocattoli ed accessori con marcatura «CE» contraffatta. Successivamente le attività di polizia giudiziaria sono proseguite anche fuori dalla Regione Abruzzo con il fine di ricostruire «a monte» ed «a valle» la filiera di importazione e distribuzione ed individuare così ulteriori acquirenti di tali prodotti non a norma.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Marano, clan Orlando: quattro arrestie un maxi sequestro di beni in... LA VIOLENZA Napoli, raid armato contro l'ambulanza: «Una lite di... LA VIOLENZA Spaccio a Torre Annunziata, 2 sparatorietra minorenni: è... IL GIALLO Ucciso da un malore sul treno in Campania, gli rubano la fede. La...

I controlli, estesi all'importatore e al distributore hanno condotto i finanzieri in provincia di Napoli, dove nei comuni di Mugnano e Casandrino sono stati eseguiti appositi decreti di perquisizione presso due depositi, dove sono state rinvenute e sottoposte a sequestro penale i prodotti irregolari, pronti per la commercializzazione. Due i responsabili segnalati all'Autorità Giudiziaria.

L'operazione rientra nel quadro di un più ampio piano di intensificazione dei controlli utili a contrastare efficacemente il fenomeno della contraffazione, inteso come un moltiplicatore di illegalità in quanto alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell'evasione fiscale, del riciclaggio, della criminalità organizzata.