Mugnano, 100 positivi in pochi giorni: contagiati un assessore e tre dipendenti comunali

L'annuncio è del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro: "Tre dipendenti comunali e un assessore sono risultati positivi al Covid-19". E' l'esito dei tamponi di massa disposti in municipio qualche giorno fa ed eseguiti da un laboratorio privato. Ma non è l'unico dato a preoccupare gli amministratori cittadini: Mugnano ha un numero elevato, un vero e proprio boom di positivi registrati in pochi giorni: quasi cento, secondo i dati comunicati sempre dall'amministrazione comunale. "Per diversi giorni - spiega Sarnataro - non abbiamo avuto comunicazioni da parte dell'Asl. Oggi ci ritroviamo con 200 positivi". Duecento positivi nel territorio in cui risiedono circa 35 mila abitanti.

