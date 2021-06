Mugnano, choc nell'ex Città Mercato: muore tra i tavoli dell'area ristoro, cadavere coperto da un lenzuolo mentre la vendita continua

Un uomo dall'apparente età di 50 anni è morto poco fa all'interno del superstore Conad, l'ex Città Mercato sulla circumvallazione esterna di Mugnano. Si trovava nell'area ristoro, sembra in compagnia della famiglia, quando si è sentito male, stramazzando al suolo.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi e la mobilitazione del personale di servizio del supermercato, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Mugnano, in attesa del magistrato di turno. Sulla salma è stato deposto un lenzuolo, mentre la zona è stata transennata con nastro colorato. La vendita negli altri reparti è invece continuata regolarmente.