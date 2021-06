Mugnano, donna dà fuoco alla casa: sgomberati due piani di una palazzina

Una donna, residente in via Madonna delle Grazie nel comune di Mugnano, ha dato fuoco alla sua abitazione. I fatti si sono verificati intorno alle 18, nei pressi di un noto ristorante e di un'azienda vinicola. La donna, da quanto si apprende, sarebbe affetta da disturbi psichici e sarebbe nota ai servizi sociali del territorio.

L'incendio si è propagato anche in altre aree della palazzina, ubicata in pieno centro. Sul luogo dell'incendio sono accorse le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Sgomberati due piani dell'immobile. Non si registrano feriti.