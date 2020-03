Picchiato brutalmente in strada Gennaro Ruggiero (nella foto), noto esponente regionale di Fratelli d'Italia, papabile candidato sindaco per il partito della Meloni nel comune di Mugnano. I fatti si sono verificati poco fa nel centro di Mugnano. Ruggiero, che transitava a bordo della sua auto in via Murelle, nei pressi della scuola media Cirino, ha investito una giovane studentessa che sarebbe spuntata improvvisamente da dietro un'autovettura parcheggiata in zona. La ragazza, accasciatasi al suolo, è stata prontamente soccorsa dall'esponente politico.



Ad assistere alla scena il padre della giovane studentessa che, in preda all'ira, ha avvicinato Ruggiero aggrendondolo a colpi di calci e pugni. L'ex consigliere comunale di Mugnano è stato soccorso da alcuni passanti ed è stato condotto in ospedale, dove è in attesa dei risultati della Tac. La ragazza, accompagnata in ospedale, non avrebbe riportato gravi lesioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA