Mugnano, via alla causa di beatificazione di suor Maria Brando: la città è in festa

Inizia la causa di beatificazione di suor Maria Pia Brando. Domani, alle ore 19, nell'Istituto Sacro Cuore di Mugnano, il vescovo ausiliare Michele Autuoro presiederà l'apertura dell'inchiesta. La notizia è stata rilanciata anche dal sindaco della cittadina a nord di Napoli.

"È una bellissima notizia per la nostra città, che deve tantissimo a suor Maria Pia - sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro - A lei dobbiamo la fondazione del santuario in onore del Sacro Cuore di Gesù. In suo onore fu realizzata la statua nell'omonima piazza. Innumerevoli sono le sue opere di beneficenza e assistenza verso i bambini abbandonati che accoglieva come figli nel complesso monastico. Una donna misericordiosa - aggiunge il primo cittadino - che ha fatto la storia del nostro territorio e alla quale ancora oggi si ispirano le sorelle del nostro istituto".