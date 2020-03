Si è spento all'età di 52 anni Maurizio Maturo, l'ex sindaco di Mugnano eletto per la prima volta nel 1995. Stroncato da un male incurabile, Maturo è morto in silenzio, lontano dai riflettori. Da molti anni, infatti, si era ritirato dall'agone politico e aveva trascorso gli ultimi periodi della sua vita - quasi in condizione di eremitaggio - in un piccolo appartamento alla periferia di Marano, a due passi dall'area industriale.

Non aveva nemmeno compiuto 27 anni, quando decise di candidarsi alla carica di primo cittadino sostenuto da un progetto civico. Erano gli anni post Tangentopoli e Maurizio Maturo, insieme con altri sindaci dell'area a nord di Napoli, divenne una sorta di icona, l'emblema del riscatto sociale e civile di un territorio devastato dal mattone selvaggio e segnato dalla presenza di potentissime organizzazioni malavitose.

Maturo, brillante ricercatore universitario, allievo dell'economista Luca Meldolesi, fu un amministratore coraggioso e controcorrente. Non ebbe vita facile nei suoi anni di gestione amministrativa al comune di Mugnano: fu sfiduciato, infatti, dalla sua stessa maggioranza (era il 1996) appena un anno dopo il suo insediamento. Si ripresentò ai nastri di partenza l'anno successivo, sostenuto da una coalizione di sinistra, e fu rieletto a furor di popolo. Restò in sella per altri tre anni, fino al 16 aprile del 2000, quando fu disarcionato dall'ennesima mozione di sfiducia.

All'inizio degli anni Duemila divenne City manager del Comune di Marano, ma anche quell'esperienza fu archiviata dopo un breve periodo e a causa delle divergenze sorte (sulla gestione dei conti pubblici) con l'allora sindaco «rosso» Mauro Bertini. Negli alla guida del municipio, il «sindaco bambino» (così era definito) subì attacchi e minacce e per un periodo gli fu assegnata la scorta. In quegli anni Maturo aveva pestato i piedi ad alcuni palazzinari, ma soprattutto a soggetti border line con forti interessi nel mercato ittico.

IL CORDOGLIO

Con Bertini e Nicola Campanile, quest'ultimo ex sindaco di Villaricca legato a Maturo da un cammino spirituale intrapreso nell'Azione Cattolica, diede vita al progetto «Oficina» e al patto territoriale «Terra Nostra», uno dei primi esperimenti di programmazione negoziata nell'area giuglianese. Progetti ambiziosi che fallirono quasi sul nascere. «Maurizio era una persona straordinaria - sottolinea Nicola Campanile - e gli sono debitore di tante cose. Per servire il bene comune e la sua città, Mugnano, lasciò una brillantissima carriera universitaria: era una persona onesta, coraggiosa, disinteressata, fortemente innamorata della sua terra».

Archiviata la stagione dell'impegno politico, Maturo ebbe esperienze lavorative (per conto dell'Onu) in Brasile. Intraprese una vita da asceta e si dedicò alle sue innumerevoli passioni, tra cui la coltivazione di un piccolo appezzamento di terreno. Ieri la morte a 52 anni. Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha proclamato il lutto cittadino. «Maurizio Maturo è stato uno dei sindaci più amati della nostra città - spiega - un vero rivoluzionario, una figura politica a cui ho sempre cercato di ispirarmi».

