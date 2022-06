Mugnano, la professoressa D'Aniello morta a 41 anni: choc a scuola

Lutto nella comunità scolastica di Mugnano: è morta la professoressa Elena D’Aniello, 41 anni, colpita da un male incurabile. La donna, che ha insegnato alla Cirino-Illuminato di Mugnano e alla scuola Paciotti di Marigliano, era laureato in geologia. Da qualche anno era insegnante di ruolo a Mugnano.

«Il preside, i docenti, il personale, gli alunni, in particolare il corso R, dell’Istituto Illuminato Cirino si unisce al dolore della famiglia D’Aniello-Casoria per la scomparsa della cara e dolce professoressa - si legge in una nota dell'istituto di Mugnano - Che tu possa riposare in pace, resterai nei nostri cuori».