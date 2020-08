LEGGI ANCHE

Frammenti di ossa umane sono state trovate dai carabinieri della Compagnia di Marano in un terreno agricolo di Mugnano, a due passi dalla circumvallazione esterna. Sul posto anche la Scientifica e un medico legale per i primi rilievi del caso., in cui si sarebbero stati occultati i corpi di tre persone ammazzate nel 2009, nell'ambito di un regolamento di conti all'interno del clan Lo Russo. Omicidi commessi con l'avallo dei clan scissionisti egemoni a Mugnano.I risultati delle analisi sui frammenti ossei ritrovati dovrebbero arrivare nell'arco di qualche giorno o settimana.