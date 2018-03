Lunedì 26 Marzo 2018, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 14:53

MUGNANO - Aveva deciso di farla finita e si era lanciato dal terzo piano di un appartamento di Mugnano. Un uomo, sposato e padre di due figli, è stato operato a Giugliano, presso l'ospedale San Giuliano, per le gravi fratture riportare. Secondo i racconti di amici e conoscenti, alla base del gesto vi sarebbero problematiche di carattere economico. L'uomo, uscito di casa due giorni fa, si era recato nell'abitazione materna dove ha poi tentato di togliersi la vita. Ha rimediato fratture in svariati punti del corpo. Stamani l'operazione, la prognosi non è stata ancora sciolta.