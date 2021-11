Mugnano piange Aurora, 8 anni: «Addio, piccola guerriera»

Non ce l'ha fatta la piccola Aurora, la bimba di 8 anni di Mugnano stroncata oggi da un male incurabile. Sotto choc la comunità cittadina. In migliaia hanno postato messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. «Aurora ha combattuto con tutte le sue forze il male che l'ha portata via, siamo vicini alla sua famiglia in questo terribile momento», questo uno dei tanti messaggi pubblicati sui social. Vicinanza alla famiglia è stata manifesta anche dall'amministrazione comunale. «Addio, piccola guerriera», scrive il primo cittadino Luigi Sarnataro sulla sua pagina Facebook. I funerali di Aurora si terranno domani (ore 11) nella chiesa del Nunzio Sulprizio di Mugnano.

