Mugnano, il sindaco del Pd chiama in giunta l'ex coordinatore provinciale della Lega

A Mugnano, città guidata da un esecutivo di centrosinistra, è stata varata stamani la nuova giunta comunale. Tra le new entry - ed è già polemica - figura Biagio Sequino (nella foto con Matteo Salvini), neo assessore al bilancio, gestione fondi Pnrr e ai tributi. Sequino ha ricoperto, nel recente passato, l'incarico di coordinatore provinciale della Lega e per il Carroccio è stato anche candidato alle ultime Regionali. Passato da qualche tempo nelle fila di Italia Viva, è stato anche assisente parlamentare dell'onorevole del Carroccio Valentino Grant. Per il sindaco Luigi Sarnataro, esponente del Pd, "quella di Sequino è una nomina tecnica. Chi entra in questa giunta sa che accoglienza e acqua bene comune sono i nostri capisaldi".

