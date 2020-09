Nel comune di Mugnano, dove si vota anche per l'elezione del nuovo sindaco e per il contestuale rinnovo del Consiglio comunale, nella tarda serata di ieri, nel seggio di via Murelle - scuola Cirino, un uomo di 49 anni è stato sorpreso dal presidente di sezione ad effettuare una chiamata con il suo cellulare all'interno della cabina.

LEGGI ANCHE Montevergine, sbanda con l'auto e si ribalta: grave un 29enne

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Mugnano, intervenuti in seguito alla segnalazione del presidente di seggio. Ieri, sempre a Mugnano, molti candidati furono allontanati poiché non rispettavano le distanze minime dai seggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA