Saranno i primi vaccinati dell'area a nord di Napoli ospiti o in servizio presso una casa albergo di Mugnano. Una casa di riposo per anziani, Villa Giusy, riceverà domani la visita degli operatori dell'Asl Napoli 2 nord che effettueranno, con l'ausilio di una postazione mobile, le prime vaccinazioni anti Covid. Il vaccino sarà somministrato a venticinque anziani e nove dipendenti della casa di riposo ubicata in via Salvo D'Acquisto.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA La Befana all'ospedale Covid di S. Maria: incoraggiamento a... L'INIZIATIVA La Befana arriva con i pompieriall'ospedale di Avellino IL CASO Napoli, auto danneggiate e lancidi bottiglie di notte nel rione di...

"Siamo la prima casa di riposo in cui si eseguiranno le vaccinanzioni - spiega Cinzia Pagano, titolare della struttura - Siamo orgogliosi del nostro lavoro. In tanti mesi di pandemia, grazie all'impegno di tutti e alla professionalità degli operatori, non abbiamo avuto alcun contagiato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA