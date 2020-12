Due attività commerciali, entrambe gestite da cittadini di nazionalità cinese, sono state sanzionate e chiuse (per cinque giorni) dagli agenti della polizia municipale di Mugnano, impegnati da giorni nelle azioni di controllo per il rispetto delle misure anti Covid.

LEGGI ANCHE Covid, sopralluogo dei Nas nell'ospedale modulare di Salerno

APPROFONDIMENTI OPERAZIONE ATTILA Caporalato a Caltanissetta: arrestata banda di pakistani:... IL BLITZ Covid, sopralluogo dei Nas nell'ospedale modulare di Salerno L'OPERAZIONE Usura, blitz nel Napoletano: scacco a un'organizzazione...

Nei due negozi, ubicati entrambi in via Pietro Nenni, venivano venduti non solo generi e beni di prima necessità, ma anche articoli natalizi. Nella giornata di ieri altre due attività commerciali, per analoghi motivi, erano state chiuse dai carabinieri anche nel confinante comune di Villaricca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA