Sabato 30 Dicembre 2017, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 18:25

Dopo le proteste di Federnoleggio e Confesercenti, delle sezioni di Napoli, arriva la diffida dell’associazione Noiconsumatori.it. Oggetto del documento, inviato al Comune di Napoli, alla Gesac che gestisce l’aeroporto di Capodichino e alla Prefettura competente, sono, ancora una volta, le migliaia di contravvenzioni elevate nella zona a traffico controllato dello scalo partenopeo.Il problema sollevato oggi dall’associazione che in questo caso tutela legalmente circa 200 consumatori multati, nasce tre mesi fa. Riepilogando la vicenda: per regolamentare l’accesso e la permanenza dei veicoli in transito presso l’aeroporto napoletano, l’Ente di Aviazione Civile ha previsto il limite di 10 minuti per la sosta delle auto nell’area a traffico controllato dove sono state installate delle telecamere dalla Gesac che ne gestisce il funzionamento.Nella stessa ordinanza è stato anche previsto che la sosta nei parcheggi a pagamento sarebbe stata «puntualmente registrata dalle apparecchiature» e avrebbe consentito ai veicoli di non sottostare al limite, invece non è andata esattamente così. In molti casi, le telecamere non hanno funzionato in maniera idonea e più di duemila multe sono state spedite a chi ha pagato regolarmente il parcheggio nella ZTC ma risulta aver violato l’ordinanza superando il limite massimo di 10 minuti di permanenza nell’area.Se qualche settimana fa si sono accese le proteste del comparto noleggiatori e degli operatori taxi, oggi insorgono i cittadini, anche loro penalizzati dai verbali errati. «Vanno annullate le contravvenzioni illegittime e rimborsati gli indebiti pagamenti- spiega Angelo Pisani, legale di Noiconsumatori.it – si sono registrati gravi disservizi nell’arco temporale compreso tra il 12 settembre ed il 31 ottobre 2017 e sono stati danneggiati migliaia di automobilisti, tra cui molti cittadini e turisti che neanche sono consapevoli di essere stati danneggiati».Secondo la stima di Noiconsumatori.it l’errato funzionamento del sistema di controllo elettronico ha generato la rilevazione di oltre 25mila contravvenzioni “pazze” ed altrettanti illeciti addebiti di pagamenti- come si legge nella diffida- per cui l’associazione richiede l’annullamento delle multe infondate ed il rimborso di quelle pagate ma illecitamente sanzionate.